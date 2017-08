A Embaixada da Nova Zelândia no Brasil, o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e o Sebrae promovem, em agosto, dois workshops com o tema Nova Zelândia: Oportunidades da Indústria Audiovisual. Voltados para profissionais da área, os eventos discutem aspectos das leis neozelandesas de incentivos, filmagens em locação e as vantagens dessas possibilidades. A ANCINE também apoia e participa dos eventos.

São Paulo e Rio de Janeiro recebem os workshops sobre benefícios e desafios desse processo e experiências de filmagem e produção em solo neozelandês. A representante da Embaixada, Jannine McCabe, apresentará a indústria audiovisual do país, incluindo informações sobre incentivos, legislação e estrutura.

Os eventos vão contar com a participação de consagrados profissionais dos dois países. Na lista, estão os neozelandeses Bryn Evans, Christopher Pryor e Miriam Smith, além do diretor brasileiro David Schurmann (em São Paulo). Representantes da Ancine, do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo, da Rede Brasileira de Film Commissions, da Brasil Audiovisual Independente-BRAVI e do Latin American Training Center também estarão presentes, assim como profissionais de produtoras brasileiras.

Além das atividades voltadas para a indústria audiovisual, durante o mês de agosto, quatro capitais brasileiras vão receber o Festival de Cinema da Nova Zelândia no Brasil. O Festival ocupará as salas do Itaú Cinemas em São Paulo (03 a 09/08/2017), Rio de Janeiro (10 a 16/08/2017) e Curitiba (17 a 23/08/2017); e o Cine Belas Artes em Belo Horizonte (24 a 30/08/2017).

Confira abaixo a programação dos workshops:

Workshop Nova Zelândia: Oportunidades da Indústria Audiovisual

São Paulo – 8 de agosto de 2017 – Consulado Geral da Nova Zelândia em São Paulo – Av. Paulista, 2421, 12º. andar. RSVP: nzfestivaldecinema.sao@gmail.com

9:00 – Credenciamento, entrega de material didático e equipamento de tradução simultânea.

9:30 – Boas-vindas e apresentação.

Nick Swallow, Cônsul-Geral da Nova Zelândia em São Paulo.

João Daniel Tikhomiroff, Presidente, SIAESP.

Jannine McCabe, Embaixada da Nova Zelândia em Brasília.

ANCINE

SEBRAE

09:45 – Introdução à Indústria Audiovisual da Nova Zelândia: incentivos, legislação e estrutura.

Jannine McCabe, Embaixada da Nova Zelândia em Brasília.

Vídeo da Film Commission da Nova Zelândia.

10:15 – Sobre o Acordo entre a REBRAFIC-Rede Brasileira de Film Commissions e a SPADA – Screen Production and Development Association of New Zealand/ Associação de Produtores da Nova Zelândia.

Steve Solot, Diretor Executivo, REBRAFIC.

10:30 – Painel 1: Experiências de produção e filmagem na Nova Zelândia.

Bryn Evans, diretor e produtor de Hip Hop-eration (2014).

Christopher Pryor, diretor de The Ground We Won (2015).

Miriam Smith, produtora de The Ground We Won (2015).

David Schurmann, diretor de “Pequeno Segredo” (2016).

12:00 – Painel 2: Benefícios e desafios da coprodução com a Nova Zelândia.

João Daniel Tikhomiroff, Presidente, SIAESP.

Rachel do Valle, Bravi.

Fabio Cesnik, Cesnik, Salinas e Quintino Advogados.

Denise Machado, Bossa Nova Films.

12:45 – Q&A.

13:10 Encerramento.

Workshops Rio de Janeiro

10 de agosto de 2017 – Auditório da FIRJAN, Av. Graça Aranha, 1 – Centro, Rio de Janeiro 13º andar

RSVP: http://latamtrainingcenter.com/cursosclassescursos/workshop-nz

09:00 – Credenciamento, entrega de material didático e equipamento de tradução simultânea

09:30 – Boas-vindas e apresentação

Silvia Rabello, Presidente, SICAV.

Jannine McCabe, Embaixada da Nova Zelândia em Brasília.

ANCINE

SEBRAE

09:45 – Introdução a Indústria Audiovisual da NZ: incentivos, legislação e estrutura

Jannine McCabe, Embaixada da Nova Zelândia em Brasília

Apresentação de vídeo da New Zealand Film Commission

10:15 – Sobre o Acordo entre a REBRAFIC – Rede Brasileira de Film Commissions e a SPADA – Screen Production and Development Association of New Zealand/ Associação de Produtores da Nova Zelândia

Steve Solot, Diretor Executivo, REBRAFIC.

10:30 – Painel 1: Experiências de produção e filmagem na Nova Zelândia

Bryn Evans, diretor e produtor de Hip Hop-eration (2014)

Christopher Pryor, diretor de The Ground We Won (2015)

Miriam Smith, produtora de The Ground We Won (2015)

12:00 – Painel 2: Benefícios e desafios da coprodução com a Nova Zelândia

Silvia Rabello, Presidente, SICAV.

Mario Nakamura, Cinerama Brasilis

Gilberto Toscano, Cesnik, Salinas e Quintino Advogados.

Paula Barreto, LC Barreto Filmes.

12:45 – Q&A

13:10 Encerramento