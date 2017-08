A edição 2017 da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo, que acontece de 22 a 26 de agosto, em Belo Horizonte, reunindo salão de negócios, exibição de filmes e atividades de capacitação, registrou 457 inscrições de projetos, de 9 Estados brasileiros, para participar das rodadas de negócio promovidas.

O Sudeste é a região com maior número de inscritos, com destaque para o Estado de Minas Gerais (62,7% do total), o que demonstra a importância da indústria audiovisual para os mineiros. Foram selecionados 253 projetos audiovisuais e 12 projetos gráficos para participarem das rodadas de negócio e das agendas de relacionamento oferecidas pela MAX. Outros 12 projetos terão a chance de participar de sessões de pitching, que são apresentações públicas de projetos a compradores e investidores, para as quais os produtores receberão treinamento específico, oferecido pelo Sebrae.

A relação completa dos selecionados pode ser conferida no site http://www.minasgeraisaudiovisualexpo.com.br/projetos-selecionados.

Com o tema Indústria Audiovisual 360, a MAX 2017 oferece a criadores, produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet, desenvolvedores de jogos e profissionais de artes gráficas, música e publicidade a chance de participar de rodadas de negócio, sessões de pitching e encontros de networking, promovendo a integração dos setores deste que é, atualmente, um dos mais importantes ramos da indústria brasileira.